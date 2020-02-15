2020-02-15T17:56:14+03:00
Общество

На Всероссийском форуме в Саратове обсудили, как вернуть престиж профессии врача

Одним из докладчиков был редактор «КП-Саратов» Александр Уриевский
Ольга СимоноваЕкатерина Семенова
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Всероссийский медико-правовой форумВсероссийский медико-правовой форум
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Сегодня, 15 февраля, в Саратове прошел Всероссийский медико-правовой форум «Врачевание в России — гордость или трагедия профессии». На нем разбирали проблемы падения статуса врача, защиты его чести, достоинства и профессиональной репутации.

- Медицинское сообщество должно признать проблему, осознать, проанализировать и понять, как бороться с этим социальным злом. Потому что на самом деле большая часть высказываемых в адрес медработников претензий не выдерживает никакой критики. Основная масса врачей — это честные, порядочные люди, которые ответственно выполняют свою непростую работу, — говорится в резолюции форума.

На форуме также выступили представители холдинга ООО «Волга-Медиа». Редактор сайта «КП-Саратов» Александр Уриевский рассказал о сложностях в работе СМИ при обсуждении медицинской тематики, об ограничениях, которые осложняют объективное и оперативное освещение событий, связанных с врачами и их деятельностью.

Одним из докладчиков был редактор сайта «КП-Саратов» Александр Уриевский

Одним из докладчиков был редактор сайта «КП-Саратов» Александр Уриевский

Также Уриевский предложил вместе работать над улучшением имиджа профессии врача и медработника. Вместе с руководителем пресс-центра «КП-Саратов» Ксенией Ивановой были предложены варианты такого сотрудничества.

Представители холдинга ООО «Волга-Медиа» ответили на ряд острых вопросов, которые скопились у медицинского сообщества по отношению к СМИ.

Участники сошлись во мнении, что необходимо создание социальных институтов, регламентирующих взаимоотношения врачей и пациентов. Во-первых, обязательное страхование ответственности врача, во-вторых, экспертное сообщество для широкого обсуждения возникающих споров.

- Только объединившись и выступив широким фронтом, медицинские работники нашей страны смогут отстоять свое доброе имя и вернуть былой престиж профессии, — заявляется в резолюции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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