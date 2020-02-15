2020-02-15T11:32:09+03:00
Общество

Панков: Приятно доверие дольщиков «Капитель-2002»

Ольга Симонова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы Николай Панков встретится с дольщиками ЖСК «Капитель-2002» для обсуждения совместных шагов по решению проблем долгостроя. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов».

.

.

- Курируемых мной домов прибавилось. Дольщики ЖСК «Капитель-2002» просили курировать их дом вместо Людмилы Боковой. Сейчас она стала замминистра Минкомсвязи РФ. Не могу конечно отказать людям. И их доверие приятно. В ближайшее время встретимся для обсуждения ситуации и наших дальнейших совместных шагов. Но условие, чтобы специалисты «ДОМ.РФ», юристы тоже участвовали активно в решении проблем по дому, — пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Guf отменил концерт на День защитника Отечества в Саратове
В администрации Энгельсского района опровергли обыски
Володин заявил о создании индустриального парка на месте Саратовского авиационного завода
У женщины из дачи в Заводском районе вынесли надувную лодку и обогреватель
Упавший из-за оползня дом уже год «украшает» Сосенки
В Саратове проходит Всероссийский форум о защите врачей
У конфетной фабрики в Саратове столкнулись две иномарки
Половодье в Саратовской области в 2020 году прогнозируется ниже нормы
Панков: Приятно доверие дольщиков «Капитель-2002»
На Предмостовой площади столкнулись две маршрутки
С начала года на пожарах в Саратовской области погибли 25 человек
В Энгельсе мужчина украл деньги с карты по просьбе сожительницы
Политолог о докладе Загородней: Прозвучавшие признаки неблагополучия подростков — это предостережение всем нам
Рецидивист украл из шкафа в Саратове 75 тыс. рублей и 800 долларов США