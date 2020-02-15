Панков: Приятно доверие дольщиков «Капитель-2002»

15 Февр. 2020 2020-02-15T11:32:09+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков встретится с дольщиками ЖСК «Капитель-2002» для обсуждения совместных шагов по решению проблем долгостроя. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов».

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- Курируемых мной домов прибавилось. Дольщики ЖСК «Капитель-2002» просили курировать их дом вместо Людмилы Боковой. Сейчас она стала замминистра Минкомсвязи РФ. Не могу конечно отказать людям. И их доверие приятно. В ближайшее время встретимся для обсуждения ситуации и наших дальнейших совместных шагов. Но условие, чтобы специалисты «ДОМ.РФ», юристы тоже участвовали активно в решении проблем по дому, — пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU