2020-02-15T08:48:19+03:00
Происшествия

В Балакове грузовик врезался в автобус №10А

Пострадал 17-летний пассажир из общественного транспорта
Ольга Симонова
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Вчера днем, 14 февраля, в Балакове столкнулись грузовик и автобус №10А.

- Авария произошла в 15:40 в районе дома №3/3 по улице Менделеева. 31-летний водитель ГАЗ-2747 не соблюдал дистанцию и врезался в ГАЗ-3221321, в котором было десять пассажиров, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Саратовской области.

В результате ДТП пострадал 17-летний парень из автобуса. Его отвезли в больницу, где было назначено амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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