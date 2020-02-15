В Балакове грузовик врезался в автобус №10А
Пострадал 17-летний пассажир из общественного транспорта
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Вчера днем, 14 февраля, в Балакове столкнулись грузовик и автобус №10А.
- Авария произошла в 15:40 в районе дома №3/3 по улице Менделеева. 31-летний водитель ГАЗ-2747 не соблюдал дистанцию и врезался в ГАЗ-3221321, в котором было десять пассажиров, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Саратовской области.
В результате ДТП пострадал 17-летний парень из автобуса. Его отвезли в больницу, где было назначено амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU