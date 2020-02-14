Россельхознадзор пресек вывоз 175 овец из Саратовской области
Два грузовика с овцами остановили сотрудники ДПС под Ершовом Саратовской области еще 6 февраля. Животных, которых купили в Федоровском районе, везли в Волгоградскую область.
Прибывшие на место инспектор Россельхознадзора и представитель ветеринарной службы официально установили факт, что ветеринарных сопроводительных документов на овец нет. Поэтому всю отару вернули обратно. Кроме того, ввели карантин для проведения диагностических и ветеринарно-профилактических мероприятий.
Управлением Россельхознадзора пресечен факт перевозки партии мелкого рогатого скота в количестве 175 голов
Владельцев животных привлекли к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU