2020-02-14T08:19:44+03:00
Спорт

Александр Логинов потащил за собой сборную России в эстафете на ЧМ в Италии

Однако его усилий оказалось недостаточно, чтобы отыграть большой проигрыш
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Воспитанник саратовского биатлона, лидер сборной России, выступающий теперь за Тюмень Александр Логинов на первой гонке чемпионата мира — 2020 в Италии смог вытащить команду на шестое место. Первый старт 13 февраля — смешанная эстафета в составе Ирины Старых, Екатерины Юрловой-Перхт, Матвея Елисеева и Александра Логинова.

Отставание от лидера перед четвертым, заключительным этапом, который бежал Логинов, было более минуты, и команда шла на восьмом месте.

Благодаря безупречной работе Логинова на стрельбе он смог вытащить команду на шестое место, с отставанием в минуту.

Первое место заняли норвежцы, на втором — итальянцы, на третьем — сборная Чехии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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