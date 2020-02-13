Александр Логинов потащил за собой сборную России в эстафете на ЧМ в Италии
Воспитанник саратовского биатлона, лидер сборной России, выступающий теперь за Тюмень Александр Логинов на первой гонке чемпионата мира — 2020 в Италии смог вытащить команду на шестое место. Первый старт 13 февраля — смешанная эстафета в составе Ирины Старых, Екатерины Юрловой-Перхт, Матвея Елисеева и Александра Логинова.
Отставание от лидера перед четвертым, заключительным этапом, который бежал Логинов, было более минуты, и команда шла на восьмом месте.
Благодаря безупречной работе Логинова на стрельбе он смог вытащить команду на шестое место, с отставанием в минуту.
Первое место заняли норвежцы, на втором — итальянцы, на третьем — сборная Чехии.
ИСТОЧНИК KP.RU