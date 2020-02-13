Жители закрытого военного городка под Энгельсом получили квартиры

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:43:59+03:00

Они стали первыми в России, кому дали жилье по новой программе

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В Энгельсском районе Саратовской области торжественно вручили квартиры семьям военнослужащих и ветеранов.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации района, мероприятие прошло на базе по сборке и ремонту радиотехнических приборов и средств связи.

Руководитель департамента жилищного обеспечения Министерства обороны РФ Сергей Иванов отметил, что теперь граждане из закрытых военных городков могут получать жилищные сертификаты, но и готовые к заселению квартиры, которые ранее не были востребованы военнослужащими.

При этом как отметил врио замначальника ГУ (по материально-техническому обеспечению) Министерства обороны РФ Игорь Астафуров, жители Энгельсского района стали первыми, кто принял участие в подобной программе.

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Документы на служебные жилые помещения вручил начальник центрального регионального управления жилищного обеспечения Валерий Овчаренко. Квартиры получили десять семей.

ИСТОЧНИК KP.RU