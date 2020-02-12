Определены варианты мест для благоустройства в Саратове
В мэрии Саратова обсудили список мест для благоустройства в 2021 году.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», сейчас в предварительном списке 56 общественных терриотрий.
В прошлом году в окончательном варианте, который был предложен для голосования, оказалось 14 позиций, потому что «они красиво ложились на лист А4», как отметила председатель комитета по ЖКХ Наталия Даниленко. В этом году предложено увеличить их число до 16.
Кроме того, победителей также станет больше, например, до десяти объектов.
В числе лидеров изначально был парк Семхоз, который уже не первый год попадает в предварительные списки, но при обсуждении этот объект встретил сопротивление. Дело в том, что его территория слишком велика, поэтому благоустраиваеть его лучше частями.
Итого, в окончательный список вошли:
- набережная Космонавтов;
- парк у пруда Семхоз;
- сквер им. Гагарина Ю.А.;
- сквер Детства;
- сквер Героев Краснодона;
- сад «Липки»;
- Детский парк;
- парк Свободы;
- сквер Первой учительницы;
- сквер по просп. им. 50 лет Октября (от ул. Технической до ул. 3-й Дачной);
- бульвар по ул. Астраханской;
- бульвар по ул. Большой Садовой;
- Ильинская площадь;
- устройство сквера в микрорайоне «Звезда» (ул. Техническая);
- бульвар по ул. им. Рахова В.Г. (между ул. им. Вавилова Н.И. и ул. Соколовой);
- сквер им. Кирова.
ИСТОЧНИК KP.RU