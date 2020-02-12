2020-02-12T17:16:36+03:00
Общество

Определены варианты мест для благоустройства в Саратове

В предварительный список вошли 16 общественных территорий
Екатерина Семенова
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Фото пресс-службы администрации СаратоваФото пресс-службы администрации Саратова
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В мэрии Саратова обсудили список мест для благоустройства в 2021 году.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», сейчас в предварительном списке 56 общественных терриотрий.

В прошлом году в окончательном варианте, который был предложен для голосования, оказалось 14 позиций, потому что «они красиво ложились на лист А4», как отметила председатель комитета по ЖКХ Наталия Даниленко. В этом году предложено увеличить их число до 16.

Кроме того, победителей также станет больше, например, до десяти объектов.

В числе лидеров изначально был парк Семхоз, который уже не первый год попадает в предварительные списки, но при обсуждении этот объект встретил сопротивление. Дело в том, что его территория слишком велика, поэтому благоустраиваеть его лучше частями.

Итого, в окончательный список вошли:

- набережная Космонавтов;

- парк у пруда Семхоз;

- сквер им. Гагарина Ю.А.;

- сквер Детства;

- сквер Героев Краснодона;

- сад «Липки»;

- Детский парк;

- парк Свободы;

- сквер Первой учительницы;

- сквер по просп. им. 50 лет Октября (от ул. Технической до ул. 3-й Дачной);

- бульвар по ул. Астраханской;

- бульвар по ул. Большой Садовой;

- Ильинская площадь;

- устройство сквера в микрорайоне «Звезда» (ул. Техническая);

- бульвар по ул. им. Рахова В.Г. (между ул. им. Вавилова Н.И. и ул. Соколовой);

- сквер им. Кирова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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