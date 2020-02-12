Мэр Саратова обвинил депутата Комарова в не мужском поведении и напомнил, что за слова надо отвечать

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:57:48+03:00

Исаев: «Пиариться за счет очернения кого-либо – как минимум не по-мужски»

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Мэр Саратова Михаил Исаев обратился городскую думу в комиссию по вопросам депутатской этики. Причина – высказывания депутата Олега Комарова, который 11 февраля на заседании комиссии по градостроительству назвал заместителя главы администрации города Антона Корнеева «главным коррупционером города Саратова».

Исаев заявил, что «облить нечистотами» кого-то проще, чем сделать полезное дело для электората.

- Прежде чем о чем-то публично заявлять, всегда нужно помнить о мерах дозволенного, не забывать об эффекте «бумеранга» и об ответственности за слова, вплоть до уголовной.

Пиариться за счет очернения кого-либо – как минимум не по-мужски, а вот показывать, что было сделано для избирателей округа – это было бы достойно.

Публично обращаюсь к руководству Саратовской городской Думы с просьбой провести проверку по вчерашнему инциденту с точки зрения соблюдения норм Кодекса депутатской этики, - говориться в распространенном в СМИ заявлении мэра.

Исаев заметил, что во-первых, такие слова в адрес чиновников не только задевают честь и достоинство человека, но и роняют авторитет власти в целом, причем всей сразу, «по горизонтали и по вертикали».

Во-вторых, Исаев традиционно посоветовал, что если есть факты коррупции, их нужно направлять в соответствующие органы.

Напомним, Олег Комаров, обвинивший заместителя мэра в коррупции, опытный парламентарий, руководитель рынка "Славянский мир", президент федерации бокса Саратовской области.

Олег Комаров

ИСТОЧНИК KP.RU