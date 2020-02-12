2020-02-12T10:47:33+03:00
Общество

В электронный вид переведено более 5,7 млн архивных записей актов гражданского состояния

Почти столько же записей в архивах Саратовской области остаются в бумажном виде и требуют оцифровки
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На 1 февраля в электронный вид переведено более 5,7 млн (или 54,5%) записей актов гражданского состояния, которые хранятся в архивах отделов ЗАГС Саратовской области.

Работа проводится для формирования базы федеральной государственной информационной системы «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния».

Как уточнили "КП-Саратов" в Управлении по делам ЗАГС правительства области, целью создания ФГИС ЕГР ЗАГС является аккумулирование в едином централизованном информационном ресурсе полных и достоверных сведений о гражданах Российской Федерации.

В архивном фонде структурных подразделений областного управления по делам ЗАГС содержится около 10 млн актовых записей, составленных до 1 октября 2018 года, которые должны быть переведены в электронный вид в срок до 31 декабря 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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