В электронный вид переведено более 5,7 млн архивных записей актов гражданского состояния
На 1 февраля в электронный вид переведено более 5,7 млн (или 54,5%) записей актов гражданского состояния, которые хранятся в архивах отделов ЗАГС Саратовской области.
Работа проводится для формирования базы федеральной государственной информационной системы «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния».
Как уточнили "КП-Саратов" в Управлении по делам ЗАГС правительства области, целью создания ФГИС ЕГР ЗАГС является аккумулирование в едином централизованном информационном ресурсе полных и достоверных сведений о гражданах Российской Федерации.
В архивном фонде структурных подразделений областного управления по делам ЗАГС содержится около 10 млн актовых записей, составленных до 1 октября 2018 года, которые должны быть переведены в электронный вид в срок до 31 декабря 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU