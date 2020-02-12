«Почта России» ответила на жалобу на долгое обслуживание в Саратове

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:43:02+03:00

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«Почта России» прокомментировала информацию о долгом обслуживании в саратовском главпочтамте.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФПС, «ситуация не соответствует действительности».

- 11 февраля на главпочтамте работали все окна. Обслуживание клиентов в отделении осуществляется при помощи электронной очереди. Клиент прослушал приглашение к окну оператора. После того, как он пояснил сотрудникам, что находится в отделении почтовой связи 20 минут, его сразу же обслужили вне очереди в окне №16 «Филателия», — заявили в ведомстве.

При этом на почте подчеркнули, что качественное и своевременное обслуживание является приоритетом работы филиала.

ИСТОЧНИК KP.RU