2020-02-12T08:51:40+03:00
Общество

Из Саратовской области не выпустили 83,5 тонны зараженного подсолнечника

Продукцию везли без сертификата
Дарья Вострикова
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На контрольном посту в Озинках 10 февраля инспекторы Управления Россельхознадзора по Саратовской области остановили грузовики с подозрительной продукции.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что транспорт вез 83,5 тонны подсолнечника в Республику Казахстан.

Выяснилось, что продукцию транспортировали без документов, подтверждающих фитосанитарное состояние.

В отношении представителя груза составили протокол, ему выдали предписание о возврате продукции для оформления фитосанитарного сертификата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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