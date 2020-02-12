Из Саратовской области не выпустили 83,5 тонны зараженного подсолнечника
Продукцию везли без сертификата
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На контрольном посту в Озинках 10 февраля инспекторы Управления Россельхознадзора по Саратовской области остановили грузовики с подозрительной продукции.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что транспорт вез 83,5 тонны подсолнечника в Республику Казахстан.
Выяснилось, что продукцию транспортировали без документов, подтверждающих фитосанитарное состояние.
В отношении представителя груза составили протокол, ему выдали предписание о возврате продукции для оформления фитосанитарного сертификата.
ИСТОЧНИК KP.RU