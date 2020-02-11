Житель Ершовского района отработает мат в адрес полицейского
Нетрезвый мужчина обматерил правоохранителя
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Суд признал 58-летнего жителя села Новорепное виновным в публичном оскорблении представителя власти при исполнении.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 12 декабря мужчина в нетрезвом состоянии находился на Московской улице в Ершове.
Сотрудники ППС предложили ему проследовать в отдел полиции для установления личности и составления протокола.
Гражданин не хотел привлекаться к административной ответственности, поэтому он начал оскорблять полицейского.
Теперь за свой бойкий язык ему придется провести 200 часов на обязательных работах.
ИСТОЧНИК KP.RU