Житель Ершовского района отработает мат в адрес полицейского

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:34:35+03:00

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Суд признал 58-летнего жителя села Новорепное виновным в публичном оскорблении представителя власти при исполнении.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 12 декабря мужчина в нетрезвом состоянии находился на Московской улице в Ершове.

Сотрудники ППС предложили ему проследовать в отдел полиции для установления личности и составления протокола.

Гражданин не хотел привлекаться к административной ответственности, поэтому он начал оскорблять полицейского.

Теперь за свой бойкий язык ему придется провести 200 часов на обязательных работах.

ИСТОЧНИК KP.RU