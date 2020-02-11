В Саратове парень украл трубы с дачи
Юноша признался в содеянном
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Полиция Волжского района раскрыла кражу металлических труб с дачи на Нижнем Прохладном проезде у 46-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 15:00 6 февраля по 13:00 7 февраля неизвестный унес конструкции на сумму 105,5 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 20-летний рецидивист. Парень признался, что сдал похищенное в пункт приема металла.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU