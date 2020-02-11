В Саратове парень украл трубы с дачи

11 Февр. 2020 2020-02-11T08:18:59+03:00

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Полиция Волжского района раскрыла кражу металлических труб с дачи на Нижнем Прохладном проезде у 46-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 15:00 6 февраля по 13:00 7 февраля неизвестный унес конструкции на сумму 105,5 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 20-летний рецидивист. Парень признался, что сдал похищенное в пункт приема металла.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU