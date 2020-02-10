Житель Балакова десять месяцев занимался сексом с 16-летней девочкой

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:52:14+03:00

Теперь ему грозит до семи лет

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В Балакове Саратовской области в суд направлено уголовное дело о развращении несовершеннолетней девочки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на скамье подсудимых окажется 35-летний мужчина.

По версии следствия, с декабря 2018 по сентябрь 2019 года он неоднократно занимался сексом с девочкой 2003 года рождения. Кроме того, он совершал в отношении нее развратные действия.

Преступление выявили органы по делам несовершеннолетних, которые направили материал в СУ СКР региона.

Мужчина полностью признал вину. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы в общей сложности.

ИСТОЧНИК KP.RU