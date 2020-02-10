Житель Балакова десять месяцев занимался сексом с 16-летней девочкой
В Балакове Саратовской области в суд направлено уголовное дело о развращении несовершеннолетней девочки.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на скамье подсудимых окажется 35-летний мужчина.
По версии следствия, с декабря 2018 по сентябрь 2019 года он неоднократно занимался сексом с девочкой 2003 года рождения. Кроме того, он совершал в отношении нее развратные действия.
Преступление выявили органы по делам несовершеннолетних, которые направили материал в СУ СКР региона.
Мужчина полностью признал вину. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы в общей сложности.
ИСТОЧНИК KP.RU