Парень украл сухарики из магазина пива в Саратове
Во время побега с места преступления он едва не упал [видео]
Парень украл сухарики из пивного магазина.
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В Саратове ограбление магазина пива попало на камеру наблюдения.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, преступление было совершено в магазине «Кега» на Университетской.
На записи, опубликованной в группе «Саратов онлайн» видно, как молодой человек зашел в магазин, несколько минут постоял, потом схватил пачку сухариков и убежал. При этом он едва не упал, подскользнувшись.
Комментаторы осудили поступок молодого человека.
ИСТОЧНИК KP.RU