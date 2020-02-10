2020-02-10T12:20:29+03:00
Общество

Названы районы Саратовской области, где продолжается карантин

По некоторым решение будет принято дополнительно
Екатерина Семенова
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В Саратовской области продолжается карантин в школах в связи с высокой заболеваемостью гриппом и ОРВИ.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования региона, 11 февраля, во вторник, не пойдут на занятия ученики школ Петровска, Балаковского, Краснокутского, Духовницкого, Питерского и Новоузенского районов.

Напомним, в Саратове и Энгельсе карантин продлен до 16 и 17 февраля соответственно.

Кроме того, частично не учатся дети в районах области: в трех школах Аткарского района, одной школе Аркадакского района, трех школах Воскресенского района, 20 сельских школах Вольского района, двух школах Екатериновского района, одной школе Ершовского района, двух школах Ивантеевского района, одной школе Краснопартизанского района, трех школах Калининского района, трех школах Марксовского района, пяти школах Озинского района, трех школах Петровского района, четырех школах Пугачевского района, двух школах Перелюбского района, двух школах Романовского района, одной школе Ровенского района, одной школе Татищевского района, одной школе Турковского района, одной школе Федоровского района, пяти школах Советского района.

Помимо этого, закрыты 22 государственных общеобразовательных учреждения, подведомственных Минобразу: в Саратове, Энгельсе, Петровске, Балакове, Вольске, Балашове, Калининске. А также Аркадакский филиал Балашовского техникума механизации сельского хозяйства, Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Панфёрова, Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева, Энгельсский политехникум, Новоузенский агротехнологический техникум, Энгельсский механико-технологический техникум, Балаковский промышленно-транспортный техникум им. Н.В. Грибанова, Балаковский политехнический техникум.

Решается вопрос о возобновлении карантина в ряде школ, которые были закрыты до 10 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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