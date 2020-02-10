В Балашове участники всероссийского марш-броска возложили цветы к монументу славы

10 Февр. 2020 2020-02-10T09:46:58+03:00

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Команда Камышинского десантно – штурмового соединения воздушно – десантных войск прибыла в Балашов, чтобы принять участие в митинге, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования ВДВ.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Балашовского района, марш-бросок начался 1 февраля в Камышине, во всех городах, где есть войсковые части и организации ВДВ были сформированы команды, которые выдвинулись по маршруту.

Из Камышина десантники ехали на лыжах, а потом пешком дошли до Волгограда, к Балашову также подошли на лыжах.

Около 50 служащих войск почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к монументу славы в парке им. Куйбышева города Балашова. Затем в филиале колледжа искусств состоялся торжественный концерт.

Маршрут также будет проходить через Рассказово, Тамбов, Мичуринск, Первомайский, Новомосковск, конечными точками станет Серпухов и Наро-Фоминск.

ИСТОЧНИК KP.RU