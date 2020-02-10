В Саратове парень украл из кафе сотовый телефон

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:47:50+03:00

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Полиция Волжского района раскрыла кражу телефона у 38-летнего саратовца.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 3:00 до 3:30 28 ноября он находился в кафе на улице Мичурина в Саратове.

В это время кто-то украл его телефон марки Samsung A50 стоимостью 19 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 16-летний парень, который ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Гражданин признался в содеянном и рассказал, что продал аппарат неизвестному на Сенном рынке, а деньги потратил на себя.

Теперь молодой человек ждет решения уголовного дела под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU