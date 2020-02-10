2020-02-10T12:33:29+03:00
Происшествия

В Энгельсе водитель тонированного ВАЗа влетел в забор

Авария произошла на улице Калинина
Дарья Вострикова
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Сегодня ночью, с 9 на 10 февраля, водитель тонированного ВАЗ-2114 влетел в забор на улице Калинина, 14, в Энгельсе.

Об этом сообщил аноним соцсети «ВКонтакте» в паблике «Энгельс онлайн».

В комментариях под записью пользователь под ником «Mr Andrew» отметил, что владельцы дома вынуждены «каждый год менять забор».

Пользователь Дима Колгатков подчеркнул, что в этом году больше всего аварий происходит именно с этой моделью машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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