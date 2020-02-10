В Энгельсе водитель тонированного ВАЗа влетел в забор
Авария произошла на улице Калинина
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Сегодня ночью, с 9 на 10 февраля, водитель тонированного ВАЗ-2114 влетел в забор на улице Калинина, 14, в Энгельсе.
Об этом сообщил аноним соцсети «ВКонтакте» в паблике «Энгельс онлайн».
В комментариях под записью пользователь под ником «Mr Andrew» отметил, что владельцы дома вынуждены «каждый год менять забор».
Пользователь Дима Колгатков подчеркнул, что в этом году больше всего аварий происходит именно с этой моделью машины.
ИСТОЧНИК KP.RU