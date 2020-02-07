В Саратове презентовали календарь главных туристических событий года
В Саратове торжественно презентовали событийный календарь 2020 года.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», мероприятие прошло в гостиничном комплексе «Сокол».
Наиболее яркие туристические события года презентовала Викторию Бородянская, председатель комитета по туризму области. Также представители районов области продемонстрировали свои достижения в отрасли, представив самые ожидаемые события.
Так, фестиваль «Аткарские розы» можно считать визитной карточкой района. О внимании местных властей к его проведению говорит тот факт, что на презентацию событийного календаря в Саратов приехал глава района Виктор Елин.
Презентация Событийного календаря Саратовской области на 2020 год.
Вера Синцова, руководитель отдела по развитию туризма МАУ ЦКОДМ «Молодёжная инициатива», представила бренд ««5алаково, дай пять!». 13 июня в Балакове пройдет сразу пять событий одновременно. Это фестиваль клубники, фестиваль «Балаково Активный Энергичный Спортивный», а также три мероприятия, приуроченные к памятным датам: 75 лет Великой Победе; 75 лет атомной отрасли; пять лет ТЮЗ имени Евгения Лебедева.
- Каждый сможет найти что-то для себя. А мы сейчас работаем над наполнением фестиваля, – рассказала Вера Синцова.
На презентации было рассказано об одном из старейших фестивалей региона – «Правый берег». Он проходит уже 10 лет и ежегодно привлекает к себе тысячи человек. Одна из организаторов мероприятия Наталья Почепня рассказала, что он проходит в первой декаде мая, около лагеря «Ровесник» в Марксовском районе.
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Ассоциация развития внутреннего и въездного туризма Саратовской области, включая Сельский и АгроТуризм, Лидия Гаврилюк сообщила о развитии этого направления.
- Сельский туризм – тренд во всем мире. Сейчас он очень привлекает молодежь, – сказала она.
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Всего в событийный календарь вошли 53 мероприятия. Из них 23 культурных, 11 гастрономических, 10 этнографических, 6 активных, 3 экологических. 2 событийных мероприятия 2020 года вошли в «ТОП-200 событий России» (VII Всероссийский турнир «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова на призы олимпийского чемпиона А.Н. Коваленко; Межрегиональный фестиваль «Театральное Прихопёрье»), 17 мероприятий – в Национальный календарь событий РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU