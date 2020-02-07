В Саратове презентовали календарь главных туристических событий года

7 Февр. 2020 2020-02-07T19:18:28+03:00

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В Саратове торжественно презентовали событийный календарь 2020 года.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», мероприятие прошло в гостиничном комплексе «Сокол».

Наиболее яркие туристические события года презентовала Викторию Бородянская, председатель комитета по туризму области. Также представители районов области продемонстрировали свои достижения в отрасли, представив самые ожидаемые события.

Так, фестиваль «Аткарские розы» можно считать визитной карточкой района. О внимании местных властей к его проведению говорит тот факт, что на презентацию событийного календаря в Саратов приехал глава района Виктор Елин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/759496" frameborder="0"></iframe> Презентация Событийного календаря Саратовской области на 2020 год.

Вера Синцова, руководитель отдела по развитию туризма МАУ ЦКОДМ «Молодёжная инициатива», представила бренд ««5алаково, дай пять!». 13 июня в Балакове пройдет сразу пять событий одновременно. Это фестиваль клубники, фестиваль «Балаково Активный Энергичный Спортивный», а также три мероприятия, приуроченные к памятным датам: 75 лет Великой Победе; 75 лет атомной отрасли; пять лет ТЮЗ имени Евгения Лебедева.

- Каждый сможет найти что-то для себя. А мы сейчас работаем над наполнением фестиваля, – рассказала Вера Синцова.

На презентации было рассказано об одном из старейших фестивалей региона – «Правый берег». Он проходит уже 10 лет и ежегодно привлекает к себе тысячи человек. Одна из организаторов мероприятия Наталья Почепня рассказала, что он проходит в первой декаде мая, около лагеря «Ровесник» в Марксовском районе.

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Ассоциация развития внутреннего и въездного туризма Саратовской области, включая Сельский и АгроТуризм, Лидия Гаврилюк сообщила о развитии этого направления.

- Сельский туризм – тренд во всем мире. Сейчас он очень привлекает молодежь, – сказала она.

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Всего в событийный календарь вошли 53 мероприятия. Из них 23 культурных, 11 гастрономических, 10 этнографических, 6 активных, 3 экологических. 2 событийных мероприятия 2020 года вошли в «ТОП-200 событий России» (VII Всероссийский турнир «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова на призы олимпийского чемпиона А.Н. Коваленко; Межрегиональный фестиваль «Театральное Прихопёрье»), 17 мероприятий – в Национальный календарь событий РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU