Жительница Балакова пожаловалась на просроченный сыр из магазина

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:21:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 7 февраля, жительница Балакова под ником «Таня Манчьева» пожаловалась в группе «Типичный Балаково» соцсети «ВКонтакте» на просроченный сыр, который она приобрела в торговой точке на Минской улице в Балакове.

Выяснилось, что когда женщина открыла дома упаковку, то увидела на продукте плесень.

Тогда гражданка вернулась обратно и вернула продукт, попросила убрать этот товар с полок.

Продавцы заверили ее в выполнении просьбы, но спустя три дня ситуация не изменилась. Тогда горожанка собрала весь просроченный сыр и отдала его на кассе сотруднику магазина, после чего его убрали.

ИСТОЧНИК KP.RU