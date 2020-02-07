Саратовский тхэквондист выиграл международный турнир в ОАЭ
В мероприятии приняли участие 1,9 тыс.спортсменов
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В городе Фуджейра ОАЭ с 31 января по 2 февраля прошел 8-ой открытый рейтинговый турнир «Fujairah Open G2» по тхэквондо WTF.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие 1,9 тыс.спортсменов из 38 стран.
Так, саратовский спортсмен Ильяс Курбаналиев взял золото в весе до 35 кг среди младших кадетов.
ИСТОЧНИК KP.RU