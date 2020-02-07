Володин в аэроклубе имени Гагарина призвал не стесняться говорить о минусах

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:04:20+03:00

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В пятницу, 7 февраля, председатель Государственной думы России Вячеслав Володин работает в Саратовской области.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», первой точкой визита стал аэроклуб имени Юрия Гагарина в Дубках.

По мнению Вячеслава Володина, последний раз он посещал его около 20 лет назад. При этом аэроклуб можно сделать популярным среди жителей области.

- Давайте подойдем ответственно и творчески, посмотрим, что можно поменять, сделать его притягательным для жителей города, области, чтобы здесь можно было не только учиться летать, но и студенты готовились к службе в вооруженных силах, — сказал Вячеслав Володин.

Руководитель аэроклуба Евгений Алексеев поблагодарил губернатора Валерия Радаева за поддержку санавиации. Однако Вячеслав Володин «подсыпал горечи», как он сам выразился.

- Не надо здесь елея. Полеты принимаете только в светлое время суток, нет ангаров теплых, нужно разогревать вертолеты. Хорошо, если линолеум меняется, — сказал он и призвал не стесняться говорить о минусах. — Мы должны обеспечить статус охранной зоны, объектов культурного развития. Мы бы могли здесь построить дополнительные ангары. Правильно было бы допустить областную программу к этому вопросу.

По словам Вячеслава Володина, в аэроклубе должна быть площадка для круглосуточных полетов.

Он напомнил о попытках обанкротить и отобрать земли у клуба в ноябре — декабре. А также о том, что 60 лет назад здесь был популярный ДОСААФ, где можно было научиться летать на современных на тот момент видах самолетов.

ИСТОЧНИК KP.RU