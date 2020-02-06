2020-02-06T16:16:12+03:00
Происшествия

В Дергачах женщина взяла три кредита по чужим паспортам

Суд отправил мошенницу на обязательные работы
Екатерина Семенова
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В Дергачевском районе Саратовской области вынесен приговор 23-летней местной жительнице.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, ее признали виновной в мошенничестве

Как оказалось, с 21 ноября 2018 до 20 января 2019 года она на своем рабочем месте в магазине зашла в систему «Меркурий» по имеющемуся паролю и внесла паспортные данные трех лиц. Тем самым она оформила три кредита в микрофинансовой организации на общую сумму 69 тыс. рублей.

Суд отправил женщину на 300 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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