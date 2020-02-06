Итоговое сочинение в Саратовской области прошло без нарушений

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:52:52+03:00

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Вчера, 5 февраля, 39 человек написали итоговое сочинение, еще семь — изложение.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, в написании приняли участие выпускники, которые получили неудовлетворительный результат, не явились на итоговое сочинение (изложение) или не написали его в основной срок по уважительным причинам.

Министр образования региона Ирина Седова подчеркнула, что сочинение прошло в спокойном режиме, сообщений о сбоях не поступало, темы были опубликованы за 15 минут до начала экзамена.

Свои результаты выпускники узнают не позднее 17 февраля.

Еще один дополнительный срок на участие в этом учебном году — 6 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU