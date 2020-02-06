Итоговое сочинение в Саратовской области прошло без нарушений
Вчера, 5 февраля, 39 человек написали итоговое сочинение, еще семь — изложение.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, в написании приняли участие выпускники, которые получили неудовлетворительный результат, не явились на итоговое сочинение (изложение) или не написали его в основной срок по уважительным причинам.
Министр образования региона Ирина Седова подчеркнула, что сочинение прошло в спокойном режиме, сообщений о сбоях не поступало, темы были опубликованы за 15 минут до начала экзамена.
Свои результаты выпускники узнают не позднее 17 февраля.
Еще один дополнительный срок на участие в этом учебном году — 6 мая 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU