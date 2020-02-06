Для розыска 70-летнего Геннадия Сафронова в Саратове нужна помощь автомобилистов

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:00:33+03:00

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В Саратове продолжаются поиски 70-летнего Геннадия Сафронова.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры отряда «Лиза Алерт», добровольцам нужна помощь водителей.

- Нам необходимы видеозаписи с регистраторов автомобилей, которые проезжали или стояли 2 февраля 2020 года с 12:15 по 13:15 около магазина «Пятерочка» на Тархова, 14, — просят помощи поисковики.

Отправить файлы можно на почту lizaalert64@gmail.com или оставить комментарий под соответствующей записью в группе отряда «ВКонтакте».

Напомним, пенсионер пропал 2 февраля в поселке Солнечный. Был организован выезд, но он не помог найти мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU