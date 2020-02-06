Довыборы в Саратовскую облдуму назначены на 17 мая
Место освободил Андрей Беликов
Саратовская областная дума
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В Саратовской облдуме 6 февраля приняли решение о назначении дополнительных выборов по одномандатному округу в Ленинском районе Саратова. Они пройдут 17 мая.
Место в парламенте освободилось после того, как свои полномочия сложил единоросс Андрей Беликов, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и коммерческом подкупе.
Перед голосованием руководитель фракции «Единой России» в областной думе Олег Алексеев заметил, что Беликов приостановил свое членство в «Единой России».
ИСТОЧНИК KP.RU