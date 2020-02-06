В Балакове долгожительнице Агафье Никитичне исполнилось 107 лет
В Балакове Саратовской области 5 февраля свой день рождения отметила Агафья Никитична Тихомирова. Ей исполнилось 107 лет.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве социального развития, к ней пришли сотрудники центра социального обслуживания населения, местного ЗАГСа, педагоги школы №3 и руководители Совета ветеранов судостроительного-судоремонтного завода.
Гости вручили долгожительнице поздравления от губернатора области Валерия Радаева, главы Балаковского района Александра Соловьева и других.
Сама Агафья Никитична родом из села Старая Медынка этого же района. В 1936 году начала работать на балаковском судоремонтном заводе и трудилась там в течение 32 лет, в том числе во время Великой отечественной войны.
- Днем и ночью Агафья Никитична окрашивала корпуса ручных гранат и других снарядов, делая на них надпись: «Смерть фашистам!», — рассказали «КП-Саратов» в Минсоцразвития.
За свои подвиги женщину наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и званием «Ветеран труда». Но главной наградой является забота и любовь детей, внуков и правнуков долгожительницы.
ИСТОЧНИК KP.RU