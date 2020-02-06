В подъезде дома на Ипподромной убили молодого парня
Тело найдено между вторым и третьим этажами
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В Ленинском районе Саратова найден труп парня в подъезде жилого дома.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было обнаружено 15 января в доме на Ипподромной, на лестничной площадке между вторым и третьим этажами.
Убитому было 20 лет. На теле имелись травмы. Как установили эксперты, причиной смерти стала тупая травма головы.
Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства гибели молодого человека.
ИСТОЧНИК KP.RU