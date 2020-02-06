2020-02-06T09:01:21+03:00
Происшествия

В подъезде дома на Ипподромной убили молодого парня

Тело найдено между вторым и третьим этажами
Екатерина Семенова
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В Ленинском районе Саратова найден труп парня в подъезде жилого дома.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было обнаружено 15 января в доме на Ипподромной, на лестничной площадке между вторым и третьим этажами.

Убитому было 20 лет. На теле имелись травмы. Как установили эксперты, причиной смерти стала тупая травма головы.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства гибели молодого человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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