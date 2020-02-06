В Саратове женщину посадили на 9,5 лет за забитую до смерти мать

6 Февр. 2020 2020-02-06T08:50:09+03:00

Дочь не смогла поднять ее с пола и избила

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Во Фрунзенском районе Саратова женщину признали виновной в смерти матери.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее действия были квалифицированы, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего

Женщины 44 и 74 лет проживали вместе в квартире на улице Рабочая в Саратове. Мать в силу возраста и здоровья не могла самостоятельно ходить и обслуживать себя.

В ночь на 10 августа дочь проснулась от шума и увидела, что пенсионерка спустилась с постели на пол. Дочь попыталась ее поднять, но не хватило сил. В гневе она избила пожилую женщину руками и ногами, а также пластиковой бутылкой с водой. Потом она легла спать, оставив мать на полу.

Утром злоумышленница обнаружила, что мать умерла. Как установила судебно-медицинская экспертиза, причиной смерти стала тупая сочетанная травма тела и травматический шок.

Свою вину женщина не признала, но суд приговорил ее к 9,5 годам в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU