Убийство из ревности в Финлядском тупике: вынесен приговор мужчине

6 Февр. 2020 2020-02-06T08:24:37+03:00

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В Заводском районе Саратова вынесен приговор 37-летнему местному жителю.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего по неосторожности.

Трагедия разыгралась в квартире дома в Финляндском тупике 7 сентября. Мужчина распивал спиртное приятелем и подругой. В ходе застолья они поссорились из-за дамы. По мнению обвиняемого, его друг встречался с ней, пока он сам был в командировке.

Словесная перепалка переросла в драку. Мужчина схватил нож и ранил оппонента в шею. Тот ушел домой, вызвал медиков, но по пути в больницу скончался от сильной потери крови.

Свою вину мужчина не признал, однако суд приговорил его к 8,5 годам в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU