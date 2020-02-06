2020-02-06T06:43:48+03:00
Происшествия

В Балакове труп пенсионерки больше месяца пролежал в ванной

Женщину нашли вызванные соседями полицейские
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Балакове Саратовской области 5 февраля был найден труп 78-летней женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, полицию вызвали соседи, которые забеспокоились, что пенсионерка длительное время не появлялась на улице.

Полицейские посетили квартиру дома на улице Каховская, где проживала женщина, и обнаружили ее тело в ванной комнате на полу. По предварительным данным, она скончалась не менее месяца назад.

Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Балакове труп пенсионерки больше месяца пролежал в ванной
В Саратовской области ожидается снегопад
Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли на 6,1% в январе
Андрей Воробьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны с 95-летним юбилеем
В Саратовской области ищут Ильгара Теймур-оглы Салимова
В Заводском районе столкнулись маршрутка и УАЗ
На один вечер изменено расписание трамваев №11 в Саратове
В Саратове на кольце НИИ столкнулись цистерна и «Нива»
В январе с вокзалов и станций Приволжской железной дороги отправлено 691 тыс. пассажиров
Новых министров саратовского правительства представят в течение недели
Возбуждено очередное уголовное дело в отношении чиновников саратовского Минздрава
Михаил Исаев рассказал о переезде своих саратовских знакомых в Москву
Дмитрий Тепин потребовал объявить выговор директору школы за принуждение учеников к работе
Росгвардейцы задержали магазинных грабителей в Балакове и Саратове
В ЗАТО Светлый мусорные баки установили под окнами квартир
В честь 75-летия Победы пройдет марш-бросок служащих ВДВ через Балашов
Панков: Тем, кто садится за руль в пьяном виде, не место в «Единой России»
Мужчина отработает мат в адрес саратовского полицейского
Объявлен набор на 16 должностей в полицию Саратова
ГЖИ призвала жителей фотографировать неубранный мусор в Саратове
В трехметровый котлован в Саратове упал рабочий
Стрелюхин подтвердил получение правительством области предложения о строительстве надземного метро в Энгельсе
В Саратове бизнесмен пытался подкупить налогового инспектора 5 млн рублей
Помощник машиниста электрички присвоил себе найденный телефон пассажира
На трамваях и троллейбусах Саратова планируют установить ГЛОНАСС
Карантин: где в школах и техникумах Саратовской области отменены занятия
В Саратовской области ведется наблюдение за всеми прибывшими из Китая в последние две недели