В Балакове труп пенсионерки больше месяца пролежал в ванной

6 Февр. 2020 2020-02-06T06:43:48+03:00

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В Балакове Саратовской области 5 февраля был найден труп 78-летней женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, полицию вызвали соседи, которые забеспокоились, что пенсионерка длительное время не появлялась на улице.

Полицейские посетили квартиру дома на улице Каховская, где проживала женщина, и обнаружили ее тело в ванной комнате на полу. По предварительным данным, она скончалась не менее месяца назад.

Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU