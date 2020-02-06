В Балакове труп пенсионерки больше месяца пролежал в ванной
Женщину нашли вызванные соседями полицейские
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В Балакове Саратовской области 5 февраля был найден труп 78-летней женщины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, полицию вызвали соседи, которые забеспокоились, что пенсионерка длительное время не появлялась на улице.
Полицейские посетили квартиру дома на улице Каховская, где проживала женщина, и обнаружили ее тело в ванной комнате на полу. По предварительным данным, она скончалась не менее месяца назад.
Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU