Андрей Воробьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны с 95-летним юбилеем

5 Февр. 2020 2020-02-05T19:57:46+03:00

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Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев (фракция «Единая Россия») побывал в гостях у жителя Энгельсского района, ветерана Великой Отечественной войны Василия Матвеевича Першина и поздравил его с 95-летним юбилеем.

Множество испытаний выпало на долю ветерана. Фронтовик начал свой военный путь с Вольского военкомата. В 1943 году он был призван на фронт. Молодой парень до этого был бакенщиком. Окончив за девять месяцев полный курс военного училища, стал десантником.

Василий Матвеевич Першин

За спиной ветерана десятки сражений и несколько ранений. Василий Матвеевич рисковал своей жизнью в бою под Оршей. Был ранен под Веной и Одессой, но все же отвоевал Победу своей стране и потомкам. За свои заслуги он награжден множеством орденов и медалей. 2020-й год является вдвойне знаменательным для ветерана — страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

- Своей храбростью, отвагой и самоотверженностью Вы внесли весомый вклад в разгром немецко-фашистских оккупантов, прошли через серьезные испытания, поднимали Родину из послевоенной разрухи. Спасибо Вам, за мирное небо над головой, за отвоеванное для нас право жить! Желаю всего самого доброго! — отметил Андрей Воробьёв.

В рамках встречи Андрей Воробьев вручил подарки ветерану.

ИСТОЧНИК KP.RU