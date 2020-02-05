Новых министров саратовского правительства представят в течение недели
Новых министров правительства Саратовской области должны назвать в ближайшие дни.
- Вы узнаете об этом в течение недели, — заявил вице-губернатор правительства Александр Стрелюхин корреспонденту «КП-Саратов».
По его словам, сейчас идет обсуждение кандидатур.
- Решение совершенно верное и губернатор его принял взвешенно, в части сокращения затрат, сокращения управленческого аппарата. Логика в этом есть, — уверен Стрелюхин.
Напомним, губернатор Валерий Радаев на совещании 4 февраля заявил о создании двух новых министерств: цифрового развития и связи, которое появится в результате слияния Минэкономразвития и Минпрома, а также министерство, которое возникнет в ходе объединения Минтруда и Минсоцразвития.
ИСТОЧНИК KP.RU