2020-02-05T17:08:40+03:00
Общество

Новых министров саратовского правительства представят в течение недели

Сейчас обсуждаются кандидатуры
Екатерина СеменоваМарина Новопашина
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Новых министров правительства Саратовской области должны назвать в ближайшие дни.

- Вы узнаете об этом в течение недели, — заявил вице-губернатор правительства Александр Стрелюхин корреспонденту «КП-Саратов».

По его словам, сейчас идет обсуждение кандидатур.

- Решение совершенно верное и губернатор его принял взвешенно, в части сокращения затрат, сокращения управленческого аппарата. Логика в этом есть, — уверен Стрелюхин.

Напомним, губернатор Валерий Радаев на совещании 4 февраля заявил о создании двух новых министерств: цифрового развития и связи, которое появится в результате слияния Минэкономразвития и Минпрома, а также министерство, которое возникнет в ходе объединения Минтруда и Минсоцразвития.

ИСТОЧНИК KP.RU

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