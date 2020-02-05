Михаил Исаев рассказал о переезде своих саратовских знакомых в Москву

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:06:20+03:00

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Сегодня, 5 февраля, Михаил Исаев рассказал об убыли населения из Саратова.

Мэр признался, что его знакомые уезжают на работу в Москву: кто-то устраивается на должности и получает больше денег, чем он, а другие, наоборот, не могут реализовать свои амбиции и сомневаются в правильности выбора.

Он подчеркнул, что муниципалитет делает все возможное для исправления ситуации в областном центре, принимает участие в федеральных программах. Мэр отметил, что губернатор Саратовской области Валерий Радаев дал поручение о создании коллегиального органа для комплексного рассмотрения проблем рождаемости, смерти, миграции, создании рабочих мест, ожидания горожан о том, каким бы они хотели видеть Саратов.

Михаил Исаев заявил о необходимости сосредоточения на варианте, при котором местным жителям не захочется покидать областной центр, а у города будет готовность принять гостей с других территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU