Росгвардейцы задержали магазинных грабителей в Балакове и Саратове
Сотрудники Управления Росгвардии задержали в Заводском районе мужчину, который ограбил сетевой супермаркет на Огородной улице.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, после получения сообщения о преступлении росгвардейцы тут же выдвинулись на место. По приметам они опознали машину злоумышленника, который был нетрезв и ехал с нарушением правил дорожного движения. Мужчину поймали на перекрестке улиц Фруктовая и Тульская. Машину блокировали, а преступника задержали.
Кроме того, вчера вечером, 4 февраля, в Балакове росгвардейцы вместе с охранниками поймали 24-летнего жителя села Натальино, который пытался ограбить магазин спорттоваров.
Мужчину задержали в универмаге, как и на первого мужчину, на него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU