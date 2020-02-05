Росгвардейцы задержали магазинных грабителей в Балакове и Саратове

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:00:27+03:00

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Сотрудники Управления Росгвардии задержали в Заводском районе мужчину, который ограбил сетевой супермаркет на Огородной улице.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, после получения сообщения о преступлении росгвардейцы тут же выдвинулись на место. По приметам они опознали машину злоумышленника, который был нетрезв и ехал с нарушением правил дорожного движения. Мужчину поймали на перекрестке улиц Фруктовая и Тульская. Машину блокировали, а преступника задержали.

Кроме того, вчера вечером, 4 февраля, в Балакове росгвардейцы вместе с охранниками поймали 24-летнего жителя села Натальино, который пытался ограбить магазин спорттоваров.

Мужчину задержали в универмаге, как и на первого мужчину, на него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU