2020-02-05T16:57:50+03:00
Общество

В ЗАТО Светлый мусорные баки установили под окнами квартир

Жители начали массово возмущаться
Екатерина Семенова
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Жители ЗАТО Светлый в Саратовской области пожаловались на установку старых мусорных контейнеров.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном отделении партии «Единая Россия», баки поставили буквально под окнами квартир, а также около детского сада.

Контейнеры были установлены вечером 4 февраля, что сразу вызвало массовые возмущения жителей.

- Невооруженным глазом видно, что они старые, прохудившиеся, мусор из них будет разноситься по всей округе. Другая проблема в том, что баки установлены под окнами квартир многоквартирных жилых домов, в непосредственной близости от детского сада. Это создает дискомфорт и может стать причиной распространения крыс во дворах и прибежища для бродячих собак, — отметила секретарь местного отделения ЕР Наталья Воронина.

Роман Ирисов, координатор проекта «Чистая страна», заявил, что решение о такой установке контейнеров должно быть пересмотрено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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