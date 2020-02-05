Мужчина отработает мат в адрес саратовского полицейского

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:51:52+03:00

Гражданин был нетрезв и решился на крепкое словцо

Изменить размер текста: A A

Суд признал 31-летнего мужчину виновным в оскорблении саратовского полицейского.

Как рассказали «КП-Саратов» в Южном СУ СКР на транспорте, в мае 2019 года стражи порядка обнаружили мужчину, который нарушал общественный порядок на железнодорожном вокзале. Пьяный гражданин ругался с инспекторами входного контроля.

Полицейские потребовали, чтобы он перестал буянить, показал документы, удостоверяющие личность и прошел в дежурную часть для составления протокола.

Мужчина не хотел нести ответственность за свои слова, поэтому он разразился нецензурной бранью в адрес правоохранителей.

Теперь из-за своего бойкого языка ему придется провести четыре месяца на исправительных работах и отдавать 10% от своего дохода в казну государства.

ИСТОЧНИК KP.RU