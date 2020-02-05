2020-02-05T16:51:52+03:00
Происшествия

Мужчина отработает мат в адрес саратовского полицейского

Гражданин был нетрезв и решился на крепкое словцо
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд признал 31-летнего мужчину виновным в оскорблении саратовского полицейского.

Как рассказали «КП-Саратов» в Южном СУ СКР на транспорте, в мае 2019 года стражи порядка обнаружили мужчину, который нарушал общественный порядок на железнодорожном вокзале. Пьяный гражданин ругался с инспекторами входного контроля.

Полицейские потребовали, чтобы он перестал буянить, показал документы, удостоверяющие личность и прошел в дежурную часть для составления протокола.

Мужчина не хотел нести ответственность за свои слова, поэтому он разразился нецензурной бранью в адрес правоохранителей.

Теперь из-за своего бойкого языка ему придется провести четыре месяца на исправительных работах и отдавать 10% от своего дохода в казну государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В январе с вокзалов и станций Приволжской железной дороги отправлено 691 тыс. пассажиров
Новых министров саратовского правительства представят в течение недели
Возбуждено очередное уголовное дело в отношении чиновников саратовского Минздрава
Михаил Исаев рассказал о переезде своих саратовских знакомых в Москву
Дмитрий Тепин потребовал объявить выговор директору школы за принуждение учеников к работе
Росгвардейцы задержали магазинных грабителей в Балакове и Саратове
В ЗАТО Светлый мусорные баки установили под окнами квартир
В честь 75-летия Победы пройдет марш-бросок служащих ВДВ через Балашов
Панков: Тем, кто садится за руль в пьяном виде, не место в «Единой России»
Мужчина отработает мат в адрес саратовского полицейского
Объявлен набор на 16 должностей в полицию Саратова
ГЖИ призвала жителей фотографировать неубранный мусор в Саратове
В трехметровый котлован в Саратове упал рабочий
Стрелюхин подтвердил получение правительством области предложения о строительстве надземного метро в Энгельсе
В Саратове бизнесмен пытался подкупить налогового инспектора 5 млн рублей
Помощник машиниста электрички присвоил себе найденный телефон пассажира
На трамваях и троллейбусах Саратова планируют установить ГЛОНАСС
Карантин: где в школах и техникумах Саратовской области отменены занятия
В Саратовской области ведется наблюдение за всеми прибывшими из Китая в последние две недели