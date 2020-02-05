Объявлен набор на 16 должностей в полицию Саратова

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:39:51+03:00

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В саратовскую полицию объявлен набор кандидатов.

- Вакантные должности: оперуполномоченный отдела УР, оперуполномоченный отдела НОН, участковый уполномоченный полиции, дознаватель ОД, следователь СУ, инспектор ПДН, инспектор ДПС, полицейский поста (по охране зданий), полицейский отдельной комендантской роты, полицейский специального приемника, полицейский-кинолог центра кинологической службы, полицейский полка патрульно-постовой службы полиции, полицейский (водитель) патрульно-постовой службы полиции, полицейский (кинолог) патрульно-постовой службы полиции, полицейский (кавалерист) патрульно-постовой службы полиции, полицейский отдельного батальона конвойной службы, — рассказали «КП-Саратов» в УМВД России по Саратову.

Для поступления на работу нужно подходить под ряд требований: иметь хорошую физическую подготовку, высокие морально-деловые качества, иметь среднее специальное или высшее юридическое образование. Кандидат должен быть из России в возрасте до 40 лет, пройти службу в вооруженных силах РФ и не иметь ни одной судимости, быть пригодным по здоровью.

Работники ОВД будут получать зарплату от 20 тыс. рублей, ежегодную материальную помощь, госстрахование, основной отпуск более 30 суток, выплату компенсации за наем (поднаем) жилплощади, право на соцвыплату для приобретения или строительства жилого помещения при выслуге десяти лет и более, в возможность бесплатного обучения в учебных заведениях системы МВД России. При выслуге 20 лет и более на день увольнения со службы — право на пенсию. Также можно будет отдыхать в санаториях, домах отдыха МВД.

Желающих заявить свою кандидатуру в Управлении МВД России по Саратову, улица Московская, 156Б. Телефоны: 8(845-2) 747-310, 747-335, 747-193, 747-212, 747-335, 747-359,747-310,747-301,747-193, сот: 8-999-753-58-65, 8-999-753-56-05.

Для обращения в полк патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по Саратову нужно подойти по адресу: улица Московское шоссе, Специальный городок ВСО, кабинет 10, телефон 8 (845-2) 24-20-41, 8-953-633-69-14.

В отдельный батальон охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Управления МВД России по Саратову нужно звонить по телефону: 8 (845-2) 74-74-38. В полк дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления МВД России по Саратову — 8 (845-2) 75-06-50.

ИСТОЧНИК KP.RU