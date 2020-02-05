В Саратове бизнесмен пытался подкупить налогового инспектора пятью млн рублей

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:20:00+03:00

Его задержали после отказа налоговика взять деньги

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В Октябрьском районе Саратова возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки в особо крупном размере.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено в отношении директора коммерческой организации.

Следствие полагает, что вечером 31 января он пытался вручить должностному лицу налоговой инспекции одного из районов Саратова 2,5 млн рублей. Это должно было стать первой частью общей суммы в пять млн рублей за снижение налоговых доначислений по результатам выездной проверки.

Сотрудник ИФНС отказался от денег, а после этого директора фирмы задержали силовики УФСБ региона и службы безопасности налоговой службы.

Преступление было совершено в салоне автомобиля, припаркованном на улице Чернышевского.

На допросе подозреваемый признал вину и был отправлен под подписку о невыезде.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU