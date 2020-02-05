Помощник машиниста электрички присвоил себе найденный телефон пассажира

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:12:31+03:00

Мужчине грозит до двух лет заключения

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Возбуждено уголовное дело в отношении помощника машиниста электрички на маршруте "Татищево- Анисовка" в Саратовской области.

В январе дежурный по станции доложил машинисту электрички, что к ним обратился пассажир, который забыл свой сотовый телефон Nokia где-то в вагоне. Машинист послал на розыски 24-летнего помощника. Тот сообщил. что телефон не найден.

На самом деле, как установило потом следствие. он просто выкинул найденную сим-карту из найденного аппарата и забрал телефон стоимостью 18 тысяч рублей себе.

Тем не менее. телефон вычислили, помощника изобличили, на него завели уголовное дело, которое поддержано и контролируется Саратовской транспортной прокуратурой.

Максимальная санкция за совершение преступления предусмотрена в виде 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU