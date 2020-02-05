Помощник машиниста электрички присвоил себе найденный телефон пассажира
Возбуждено уголовное дело в отношении помощника машиниста электрички на маршруте "Татищево- Анисовка" в Саратовской области.
В январе дежурный по станции доложил машинисту электрички, что к ним обратился пассажир, который забыл свой сотовый телефон Nokia где-то в вагоне. Машинист послал на розыски 24-летнего помощника. Тот сообщил. что телефон не найден.
На самом деле, как установило потом следствие. он просто выкинул найденную сим-карту из найденного аппарата и забрал телефон стоимостью 18 тысяч рублей себе.
Тем не менее. телефон вычислили, помощника изобличили, на него завели уголовное дело, которое поддержано и контролируется Саратовской транспортной прокуратурой.
Максимальная санкция за совершение преступления предусмотрена в виде 2 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU