2020-02-05T14:44:36+03:00
Общество

Роспотребнадзор: Опасности заболеваний на «Лыжне России» нет

Рост заболеваемости не повлиял на проведение массовых соревнований
Марина Новопашина
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Ольга КожановаОльга КожановаФото: Марина Новопашина
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На сегодняшнем брифинге в правительстве области корреспондент «КП-Саратов» поинтересовался, почему не отменены забеги «Лыжни России» и старты на Кубок губернатора 8 февраля, если в регионе наблюдается рост заболеваемости ОРВИ?

Порог эпидемии превышен по региону на 107%.

- Массовые мероприятия запрещены в закрытых помещениях. «Лыжня России» проходит на открытом воздухе и является оздоровительным мероприятием. Поэтому не несет опасности заболевания, — ответила Ольга Кожанова, руководитель регионального Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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