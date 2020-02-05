Роспотребнадзор: Опасности заболеваний на «Лыжне России» нет
Рост заболеваемости не повлиял на проведение массовых соревнований
Ольга КожановаФото: Марина Новопашина
Изменить размер текста:
На сегодняшнем брифинге в правительстве области корреспондент «КП-Саратов» поинтересовался, почему не отменены забеги «Лыжни России» и старты на Кубок губернатора 8 февраля, если в регионе наблюдается рост заболеваемости ОРВИ?
Порог эпидемии превышен по региону на 107%.
- Массовые мероприятия запрещены в закрытых помещениях. «Лыжня России» проходит на открытом воздухе и является оздоровительным мероприятием. Поэтому не несет опасности заболевания, — ответила Ольга Кожанова, руководитель регионального Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU