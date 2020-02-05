УК Саратова пожаловались на Регоператора и плохую уборку мусора

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:38:44+03:00

Представители управляющих компаний считают, что мусор вывозить надо чаще

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В Саратове в штабе Общероссийского народного фронта обсудили ситуацию с вывозом мусора.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», представители управляющих компаний на встрече раскритиковали работу Регоператора.

По словам представителей УК, некоторые действия Регоператора наносят им вред. Например, в одном случае при опорожнении контейнера его сломали, но ущерб управляющей компании никто не возместил, а Регоператор не идет на контакт. При этом результата не дали даже обращения в полицию.

- Я купил себе контейнер новый, поставил, а перевозчик привез старый, — рассказал представитель УК о еще одном случае.

По словам представителя «Фаворит-Ск» Андрея Свечникова, нет рычагов воздействия на Регоператора.

- Здоровые мусоровозы зайдут во двор только при хороших условиях. А мы потом получаем ответ, что ничего не расчищено, поэтому мусор не вывезен. Необходим человек, чтобы следил за состоянием баков, — считает он.

Все присутствующие отметили, что если бы Регоператор вовремя вывозил мусор, проблем было бы гораздо меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU