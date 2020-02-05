В Саратове мужчина выдернул из земли и унес дорожный знак

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:40:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Саратова запечатлели момент «похищения» дорожного знака.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, неизвестный мужчина выдернул из земли столб с информационной табличкой «100 метров» и ушел.

Знак стоял на пересечении улицы Производственная и дороги-дублера Антонова.

Примечательно, что раньше знак долгое время лежал на земле. А до этого на столбе также висел знак «Дети», предупреждающий о наличии поблизости детского сада.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/758923" frameborder="0"></iframe> В Саратове мужчина унес дорожный знак.

ИСТОЧНИК KP.RU