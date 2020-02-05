В Саратове мужчина выдернул из земли и унес дорожный знак
Возможная кража попала на видео
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Жители Саратова запечатлели момент «похищения» дорожного знака.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, неизвестный мужчина выдернул из земли столб с информационной табличкой «100 метров» и ушел.
Знак стоял на пересечении улицы Производственная и дороги-дублера Антонова.
Примечательно, что раньше знак долгое время лежал на земле. А до этого на столбе также висел знак «Дети», предупреждающий о наличии поблизости детского сада.
В Саратове мужчина унес дорожный знак.
ИСТОЧНИК KP.RU