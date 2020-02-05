В Саратове появятся две новых улицы

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:27:13+03:00

Одну из них назовут в честь Героя Советского Союза

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В Саратове две улицы обретут названия.

- Постановляю присвоить улице, берущей начало от улицы имени Гришаева В. И. в северо-восточном направлении до улицы имени Кузнецова Н. В., — имени Артемьева Федора, — говорится в распоряжении главы города Михаила Исаева.

Артемьев — Герой Советского Союза, проживавший и умерший в Саратове. По данным открытых источников, звание Героя ему присвоено за отвагу и мужество, проявленные в боях за освобождение польских городов Жирардув и Тори.

Также название Саженцевый присвоили тупику на Кумысной поляне в Октябрьском районе. Он берет свое начало от Загородной улицы в северо-западном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU