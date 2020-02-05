Ольга Баталина: Обсуждение поправок в Конституцию идет бурно

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:35:26+03:00

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Депутат Государственной думы РФ Ольга Баталина ведет работу над поправками в Конституцию России.

- Более 40 самых разных поправок в Конституцию поступило на рассмотрение нашей подгруппы, где мы сопредседательствуем с руководителем Общественной палаты Лидией Михеевой.

Обсуждали бурно, а как иначе, если в нашей подгруппе такие мэтры как Михаил Пиотровский, Карен Шахназаров, Леонид Рошаль, Михаил Шмаков, Зельфира Трегулова, политики и эксперты Ярослав Нилов, Валерий Гартунг, Светлана Горячева и многие другие.

По итогам обсуждения села работать над формулировками текста поправок, — написала Ольга Баталина на своей странице в Instagram.

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ИСТОЧНИК KP.RU