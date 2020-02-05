Регоператор пожаловался в мэрию Саратова на то, что у них отбирают мусор

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:34:26+03:00

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Региональный оператор продолжает эксперимент по раздельному сбору мусора в Волжском районе Саратова, однако возникают проблемы.

- Пластиковые бутылки саратовцы отбирают достаточно хорошо. Понимая это, на контейнерных площадках появляется все больше сеток сторонних организаций. Для экопросвещения — это хорошо, но на эксперименте чужой отбор сказывается негативно. Соответствующая информация уже направлена в администрацию Саратова и областное Минприроды, — сообщили «КП-Саратов» в Регоператоре.

Тем не менее эксперимент будет продолжен, однако для изменения отношения жителей потребуется время.

Сейчас горожане не слишком охотно занимаются разделением мусора, бросают строительные и крупногабаритные отходы в контейнеры для органических и перерабатываемых.

Сейчас в Волжском районе контейнеры для раздельного сбора мусора установлены на 200 площадках.

ИСТОЧНИК KP.RU