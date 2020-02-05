2020-02-05T12:34:27+03:00
Происшествия

В Саратове мужчину посадили на 13 лет за многократные изнасилования юной падчерицы

Отчим насиловал ребенка на глазах ее матери
Екатерина Семенова
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Вынесен приговор 44-летнему жителю Заводского района Саратова, признанному виновным в изнасиловании несовершеннолетней девочки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, жертвой надругательства стала падчерица злоумышленника.

Суд установил, что преступление было совершено в октябре 2019 года, когда девочке было 15 лет. При этом мужчина изнасиловал ребенка у себя дома на глазах ее матери — своей жены. Женщина пыталась защитить девочку, но муж пригрозил убить обеих топором и применил физическую силу.

Впоследствии женщина обратилась в полицию. При расследовании было установлено, что всего отчим пять раз насиловал девочку, начиная с февраля 2017 года.

На суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. Его отправили в колонию строгого режима на 13 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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