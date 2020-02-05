Житель Марксовского района оплатил штрафы ГИБДД из страха лишиться Volkswagen Touareg
Мужчина задолжал около 300 тыс. рублей
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Житель Марксовского района чуть не лишился Volkswagen Touareg из-за штрафов по ГИБДД в размере около 300 тыс. рублей.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, у гражданина арестовали машину за многочисленные нарушение правил дорожного движения.
В отношении гражданина возбудили 244 исполнительных производства. Его предупредили о варианте развития событий в случае неоплаты — продаже машины.
Перепуганный мужчина сразу же нашел деньги, чтобы не лишаться иномарки.
ИСТОЧНИК KP.RU