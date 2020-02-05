2020-02-05T11:50:30+03:00
Общество

Житель Марксовского района оплатил штрафы ГИБДД из страха лишиться Volkswagen Touareg

Мужчина задолжал около 300 тыс. рублей
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Марксовского района чуть не лишился Volkswagen Touareg из-за штрафов по ГИБДД в размере около 300 тыс. рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, у гражданина арестовали машину за многочисленные нарушение правил дорожного движения.

В отношении гражданина возбудили 244 исполнительных производства. Его предупредили о варианте развития событий в случае неоплаты — продаже машины.

Перепуганный мужчина сразу же нашел деньги, чтобы не лишаться иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отключена вода в поселке Юбилейный
Ольга Баталина: обсуждение поправок в Конституцию идет бурно
Володин сообщил о необходимости строительства двух школ в Солнечном-2
В Саратове мужчину посадили на 13 лет за многократные изнасилования юной падчерицы
В рамках акции «Эстафета добрых дел» сотрудники СК России навестили ветерана Великой Отечественной войны Михаила Калинкина
Житель Марксовского района оплатил штрафы ГИБДД из страха лишиться Volkswagen Touareg
Полиция Саратова раскрыла кражу из магазина двухгодичной давности
В центре Саратова почти в три раза выросло число преступлений с банковскими картами
В Саратове в субботу состоится ярмарка на Театральной площади
Рецидивист украл четыре бутылки текилы из магазина в поселке Соколовый
Тренер «Чеховских медведей» дал интервью перед матчем со «СГАУ-Саратов»