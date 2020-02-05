Полиция Саратова раскрыла кражу из магазина двухгодичной давности

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:45:16+03:00

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В магазине, расположенном на проспекте Энтузиастов в Заводском районе Саратова 18 августа 2018 года произошло ограбление.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, неизвестный унес продукты на сумму свыше 2 тыс. рублей.

Вчера, 4 февраля, спустя два года, предполагаемого преступника задержали. Им оказался 34-летний гражданин, который 11 раз привлекался к уголовной ответственности.

На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU